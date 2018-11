Malika Ayane, la data zero del Domino Tour â€‹al PalaRiviera di S.Benedetto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - Il PalaRiviera di San Benedetto del Tronto ospiterà domani, domenica 4 novembre, alle ore 21, la data zero in teatro del Domino Tour di Malika Ayane. Evento organizzato dalla Best Eventi con la collaborazione e il patrocinio del Comune di San Benedetto del Tronto. Biglietti disponibili sui circuiti TicketOne www.ticketone.it e Ciaotickets www.ciaotickets.com: primo settore numerato 46,00, secondo settore numerato 36,80, terzo settore numerato 28,75 (diritti di prevendita inclusi). Gli ultimi saranno in vendita domani al botteghino del PalaRiviera dalle ore 18. Info: 0859047726.Il Domino Tour di Malika Ayane, prodotto da Massimo Levantini per 1 Day, sarà ambientato tra teatri e club. Media partner ufficiale del tour RTL 102.5. Così come l’album Domino è nato come un proseguo di Naif, anche il Domino Tour riparte da un esperimento già iniziato nel Naif Tour e nel Naif Club Tour: Malika Ayane presenterà gli stessi brani in modi completamente diversi, mescolando elementi di arrangiamento e andando verso strade apparentemente diversissime eppure fatte della stessa anima.Il concerto di San Benedetto sarà caratterizzato da suoni morbidi e pieni, con una ricerca di sonorità finalizzata ad avvicinare i brani di repertorio a quelli inediti; sul palcoscenico Malika sarà accompagnata da: Daniele Di Gregorio alla marimba, Carlo Gaudiello al piano, Marco Mariniello al basso, Nico Lippolis alla batteria e Jacopo Bertacco alla chitarra.