Greg dà voce a Pierino, la famosa fiaba musicale di Prokofiev al Concordia di San Benedetto

SAN BENEDETTO - La stagione dei concerti del teatro Concordia di San Benedetto non si è mai arrestata, nonostante il Covid, ma per il suo penultimo appuntamento festeggia la possibilità di accogliere, finalmente, gli spettatori in presenza. Dopo l’interessante esperienza dei concerti in streaming, voluti dall’assessorato alla cultura guidato da Annalisa Ruggieri, dunque, la Fondazione Gioventù Musicale d’Italia, presieduta da Rita Virgili, offre venerdì sera (ore 19) un appuntamento davvero da non perdere per poter ascoltare la musica dal vivo.

Sarà di scena “Pierino e il lupo”, la famosa fiaba musicale di Prokofiev con un cast d’eccezione. Come protagonista - voce narrante - è infatti l’attore Claudio Gregori, in arte Greg che racconterà la favola accompagnato dall’Orchestra Filarmonica del Piceno, diretta dal maestro Pietro Borgonovo. Il neo progetto Orchestra Filarmonica del Piceno viene dunque presentato in anteprima dalla Gioventù Musicale, che ha voluto creare una compagine orchestrale soprattutto con giovani musicisti provenienti dal territorio e da quelli vicini allo scopo di dare un segnale di ripresa della attività culturale e di rinnovata speranza nel futuro. Il concerto è stato organizzato e sarà in collaborazione con il conservatorio Pergolesi di Fermo, anche allo scopo di favorire l’inserimento nel mondo del lavoro dei giovani musicisti.

Quanto a Claudio Gregori, l’artista è una delle figure più poliedriche del panorama italiano: attore, cantante, comico, conduttore. In duo con Pasquale Petrolo, in arte Lillo, ha creato il famoso duo Lillo e Greg con una notevole visibilità televisiva in programmi famosi come Le Iene, Ottavo Nano. Ma Greg è anche un abile conduttore radiofonico, oltre che attore di cinema e teatro. Sarà sicuramente un raffinato ed ironico Pierino regalando agli spettatori sicuramente una serata spumeggiante.

Pietro Borgonovo, dal canto suo, direttore d’orchestra e oboista di grande fama, ha diretto le principali orchestre in Italia, Europa e Stati Uniti, nei maggiori teatri e festivals dal Salzburger Festpiele al Maggio Musicale Fiorentino, ed ancora Biennale di Venezia, Ravenna Festival, Semperoper di Dresda, Arena di Verona, Teatro dell’Opera di Roma, al Teatro La Fenice di Venezia, al Teatro Carlo Felice di Genova. Come oboista si è imposto giovanissimo, con indimenticabili concerti al Teatro alla Scala, al Salzburger Festpiele, Biennale di Venezia, Musikverein di Vienna, Festival d’Automne di Parigi, Carnegie Hall di New York, Sala Grande del Conservatorio Tchaikovsky di Mosca, Filarmonica di San Pietroburgo. Il programma della serata sarà completato dalla Serenata per archi K525 “Eine Kleine NachtMusik” di W. A. Mozart. Biglietti a 10 euro con ( per i ragazzi ridotto a 8) in vendita on line sul circuito www.ciaotickets.com e in tutte le rivendit autorizzate ciaoticktes.

