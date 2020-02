Stef Burns, il chitarrista di Vasco per un'attesa “Clinic” al Viniles

SAN BENEDETTO - Una domenica pomeriggio all’insegna del rock d’eccellenza. Lui, Stef Burns, insieme alla sua chitarra come musa ispiratrice, darà lustro al Viniles, rinomato locale della riviera delle Palme. L’entrata in scena del famoso chitarrista di Vasco Rossi, è prevista per domani, domenica 23 febbraio, alle 17,30 e sarà impegnato in un’esclusiva “Clinic” organizzata dalla Lizard Accademie. Non sono molte le Clinic che vedono Burns protagonista, e ad averne l’esclusiva sono le due sedi Lizard presenti nel territorio: Laboratori di San Benedetto e Pagliare/Spinetoli. Considerate le tante richieste, si è aperta la possibilità di poter partecipare come pubblico: non solo chitarristi, quindi, ma anche appassionati di musica e fans. L’ingresso è solo su prenotazione (contattare i numeri: 3492887151 o 3270713261). Inoltre, per tutti i partecipanti, a fine Clinic, verrà offerto dall’Associazione culturale Stelle della Musica, un aperitivo con Burns che sarà disponibile per foto e autografi. Burns é considerato uno dei più talentuosi musicisti della scena del rock americana. Lo dimostra la sua carriera che gli ha permesso di avere a che fare con alcune icone della storia della musica. © RIPRODUZIONE RISERVATA