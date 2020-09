Samuel Peron, a Storie Italiane il dramma del tampone ancora positivo: «Il Covid non è così semplice come qualcuno vuol far pensare»

È intervenuto nella seconda parte della puntata di Storie Italiane di oggi, su Rai1, Samuel Peron. Intervistato tramite collegamento da Eleonora Daniele, il protagonista di Ballando con le stelle ha commentato l’esito dell’ultimo tampone che, come annunciato anche da Milly Carlucci con un video pubblicato su instagram, è risultato inaspettatamente positivo.

LEGGI ANCHE:

Eugenia di York aspetta un bambino, l'annuncio sui social insieme al marito

«Sono in isolamento da quattro settimane. Dopo un tampone negativo, l’esito del test fatto sabato scorso è risultato di nuovo positivo. È stata una doccia fredda per me perché dopo l’esito negativo del tampone precedente avevo iniziato ad intravedere la luce in fondo al tunnel» ha dichiarato Samuel Peron ai microfoni di Storie Italiane. “Ho trascorso l’estate in Sardegna per lavoro, ma non ho frequentato discoteche o locali diversi dal quello in cui ho lavorato. Questo virus può beccarti ovunque in maniera inaspettata” ha sottolineato subito dopo il ballerino, precisando poi: “Il Covid non è così semplice come a volte si vuole far credere. C’è chi sta minimizzando la situazione, ma ricordiamo che questo virus ha creato una pandemia, tante persone sono morte mentre tante altre sono ricoverate in terapia intensiva”.

Prima della fine del collegamento, Samuel Peron ha spiegato inoltre ad Eleonora Daniele: “A causa della mia positività non lavoro da tempo, ma io sono un lavoratore autonomo, non sono tutelato. Ho bisogno di lavorare, di tornare a Ballando con le stelle, ma se continuerò a risultare positivo non potrò farlo. Purtroppo, ad oggi, non esiste ancora neppure una cura ufficiale per il Covid-19”.

Ultimo aggiornamento: 16:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA