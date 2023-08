POTENZA PICENA - Il centro storico di Potenza Picena, dal 7 al 9 agosto, ospiterà “Rock ‘n’ Roll Bonsai”, festival ideato dall’associazione Nevermind con il patrocinio del Comune. Quest’anno ad aprire la tre giorni sarà la formazione cubana Grupo Compay Segundo de Buena Vista Social Club (lunedì 7 agosto ore 21.30 sul palco del Belvedere donatori di sangue). Dopo la storia della musica Cubana l’8 agosto si esibiranno in concerto i Leda e a seguire il dj set del collettivo recanatese 5 Pezzi Facili. Il festival si conclude mercoledì 9 agosto con il concerto dei “The Fottutissimi” alle 21.30 e a seguire l’ultima super ospite sarà Eva Poles dei Prozac+ con il suo dj set. E poi mostre, talks, eventi, concerti. Immancabili la mostra rock di Henry Ruggeri e l’installazione artistica di Gianluca Grandinetti. A raccontare la prima giornata del festival è il figlio della leggenda della musica cubana Compay Segundo, Salvador Repilado, erede di una tradizione capace di resistere al trascorrere del tempo.

Sono passati ormai 20 anni dalla morte di suo padre, Compay Segundo, ma onorate ancora il suo nome e la sua musica in giro per il mondo. Quanta responsabilità sentite nei suoi confronti?

«Più che una responsabilità penso che sia un impegno, un dovere verso mio padre dare continuità alla sua eredità. Questo perché la sua musica possa continuare con il supporto di tutti i musicisti che lo hanno accompagnato durante la sua carriera artistica e credo che lo abbiamo fatto durante questi 20 anni».

Raccogliere l’eredità musicale dell’orchestra di suo padre è stato difficile conoscendo anche il grande impatto che ha avuto la sua musica all’estero?

«La sua assenza è stata difficile, irrecuperabile. Compay è insostituibile ma nel mio caso in particolare ho passato molti anni ad abbeverarmi della sua saggezza musicale. Tutto quello che so di musica lo devo a mio padre, l’ho accompagnato lungo tutto il suo percorso artistico, ho saputo cosa voleva e cosa difendeva all’interno della musica tradizionale. Era molto chiaro che il gruppo sarebbe stato una continuazione del suo percorso».

Vi sentite degli ambasciatori della musica cubana?

«Siamo dei cubani in giro per il mondo. A 20 anni dalla scomparsa fisica di Compay Segundo vogliamo dare continuità a quell’eredità e lo stiamo facendo. Se siamo in grado di farlo allora penso che possiamo anche essere considerati degli ambasciatori della musica del nostro paese».

Compay Segundo è ancora una figura di riferimento a Cuba, per i giovani?

«Altamente riconosciuto, continua ad essere una figura importante che ha fissato gli standard nella musica. È ancora ricordato dai giovani che non hanno potuto incontrarlo, per le sue canzoni che si sentono ancora alla radio, nei luoghi visitati dai turisti. “Chan Chan”, “Macusa”, “El Camison de Pepa” sono brani molto ascoltati. Quello che viene riconosciuto è anche il nostro lavoro di mantenere viva la sua immagine, la sua persona, per tutti i suoi contributi all’interno della musica, non potrebbe essere altrimenti».