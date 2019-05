Salone del Libro Vasco Rossi e Fiorello a sorpresa nello stand Rai

Incursione a sorpresa di VascoRossi e Fiorello allo Stand Rai del Salone del Libro di Torino,con due videomessaggi inattesi per festeggiare Vincenzo Mollica,che ha presentato con l'ad di Rai Com Monica Maggioni la suaraccolta di aforismi 'Scritto a mano pensato a piedi', unaraccolta ironica e divertita di pensieri. "Caro Mollicone, non te lo aspettavi che ci fossi anche ioqui, alla presentazione del tuo libro? Ti conoscevo come criticomusicale, critico cinematografico, critico artistico, criticogeografico e anche autore di disegni, ma non sapevo che fossianche uno scrittore", è lo scherzoso messaggio di Vasco, che hainvitato Mollica ai prossimi concerti di Milano salutandoloaffettuosamente "perché sei una persona splendida, diciamo anchedi peso e di spessore e io, naturalmente, sono sempre un tuofan". "Sono qui a fare un saluto direttamente dal Rosario dellasera, dove Vincenzo Mollica è uno dei protagonisti - scherzaFiorello -. Volevo fargli un 'in bocca al lupo' per il libro eanche io ci volevo essere in questa meravigliosa presentazione". Due sorprese alle quali Mollica, capace di scherzare sullapropria condizione di salute - "io ho perso la vista, ma non misono mai perso di vista" - ha risposto con altrettanto affetto:"Vasco Rossi è una delle persone più belle che ci sono a piedelibero. Ha cuore, cultura, intelligenza, ironia e scrive dellegran belle canzoni. Incontrare Fiorello, invece, è stato uno deiregali più belli della mia vita. Vederlo lavorare è come vederlavorare Charlie Chaplin o Benigni". A contribuire al successo dell'incontro, in uno spazio Rai datutto esaurito, anche l'attrice e imitatrice Gabriella Germaniche ha fatto leggere alcuni aforismi di Mollica a tre "signore"dello spettacolo: Mara Venier, Sabrina Ferilli e MonicaBellucci.

© RIPRODUZIONE RISERVATA