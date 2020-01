Sabrina Salerno sul palco a Sanremo 2020: il ritorno dell'icona sexy anni '80

Ultimo aggiornamento: 12:25

Sarà acome co-conduttrice mercoledì e sabato, la sera della finalissima. Un palco su cui Sabrina Salerno icona Anni Ottanta dal fisico da pin-up e spirito da leonessa («Non le mando a dire»), è salita per la prima volta a 22 anni, con Jo Squillo, con il brano Siamo donne: «Tornerò anche a cantare, in entrambe le serate, ma non posso dire cosa». La probabilità che riporti all'Ariston il suo cavallo di battaglia, dopo le polemiche degli ultimi giorni, è alta: «Chissà. Con Jo siamo in contatto, ci siamo parlate».«Non avendo né santi né eroi, davvero non lo so. Forse hanno valutato il mio seguito sui social. E comunqueha scelto tante donne, ognuna rappresentativa di qualcosa».«Le cinquantenni in carriera, brave e gradevoli nel fisico».«Amadeus è stato frainteso. È inutile. E poi: che significa fare un passo indietro? Io ho un marito da 30 anni, imprenditore, intelligente e capace. E a volte ha fatto lui un passo indietro per me. Fare un passo indietro non significa finire nell'ombra, ma supportare e proteggere chi si ama».«Non ho mai voluto darla vinta ai cliché. A 17 anni mi dicevano che sarei morta professionalmente a 18. A 18 che non sarei arrivata a 20. Solo perché esponevo la mia fisicità».«Avevo una cotta per Nick Kamen: abbiamo fatto un viaggio in macchina insieme per un concerto e fu un incubo. Lui timidissimo, io zero intraprendenza».«No. Ma per le donne c'è ancora tanto da fare. Oltre le gambe c'è di più lo cantavo nel 1991 ed è ancora valido».«Una donna coraggiosa e serena. Era un sex symbol e si è resa conto che gli uomini non le piacevano».«Sì, il modello di donna che vuole divertirsi, che pretende il suo chico, non c'è più. Forse l'unica è Myss Keta, che duetterà con Elettra Lamborghini».«Trovo di cattivo gusto parlarne. E non mi interessa il cachet degli altri. Nemmeno mio figlio conosce il mio».«Ho un figlio e so quanto sia importante usare bene il linguaggio. Ma il direttore artistico lo ha scelto e lo deve portare fino in fondo. Con tutta la pubblicità che gli stanno facendo, Sanremo lo ha già vinto».«Quel verso sulle mia ventimila canne al giorno fa ridere, in confronto a quella canzone là».«Ancora no. Sono favorevole, ma senza stravolgere il corpo».«Mi sottrasse molti soldi e approfittò della mia buona fede. Nel giro lo chiamavano Il genio del male. È morto solo e senza una lira».«Mai nessuno mi ha mai comprato una casa o una macchina. Casomai il contrario. Io non ho prezzo e non mi vendo. Non l'ho fatto a 17 e non lo faccio a 50. E poi ho avuto uomini molto più potenti di quel signore, che ci hanno provato con me. Chi? Non vendo i segreti né i nomi. Sono riservata. Non sono mai stata la fidanzata di gente importante».«Una breve relazione. Abbiamo due caratteri dominanti, impossibile stare insieme. Fu lui a mettere in giro la voce su Berlusconi. Che ringrazio per avermi scelta al mio primo provino con Johnny Dorelli. Ma non significa quel che per anni hanno detto di me. Mi avete vista spesso sulle reti Mediaset?».«Non mi sono mai schierata. Mio figlio simpatizza per Salvini, ma io mi sento centrista».«Ero nauseata da tutto, in causa con il mio agente, stufa. Io ci sono quando c'è senso. Non faccio l'opinionista, non vado ai reality. E me li hanno proposti tutti. Ma io sono fatta così: al soldo non cedo».