Rotondo Music Festival a Senigallia, due giorni di musica per ballare sulla spiaggia di Velluto

SENIGALLIA - Rotondo Music Festival, due giorni di musica per infuocare la spiaggia di velluto. La prima edizione del festival che fonde molteplici influenze andrà in onda il 30 giugno e 1 luglio, con un climax crescente dal pomeriggio alla notte, sul lungomare Goffredo Mameli e due palchi con cantautorato pop, elettronica e dance.

Con una line up unica sul territorio marchigiano, l’obiettivo è quello di portare avanti la tendenza from local to global: l’esportazione di valori e tradizioni locali diventa il pretesto per creare una connessione tra Senigallia e il resto del paese. Entrambi i giorni la nave salperà quando ancora il sole è alto per godere dell’esperienza a tutto tondo, approfittando per fare un tuffo a ogni cambio palco. Un cartellone ricco con Colombre, Pino D’Angiò, Rareş, Pop X e gli European Vampire. Rotondo è «il nostro disco che suona», una citazione estratta dal brano di Fred Bongusto “Una rotonda sul mare”. La line up, infatti, è composta dagli artisti che in primis i fondatori ascoltano quotidianamente: «Ci piace pensare che questo festival sia la messa in atto live della nostra playlist preferita, il nostro disco».

Due esordi

Rotondo è anche il festival di due esordi assoluti, quello di Maladè, progetto ricercato che traduce in musica gli scenari mediterranei urbani del versante adriatico, e di Alesia, duo visionario dalle sonorità che spaziano dall’hyperpop all’emo. L’immagine più incisiva e che dona il nome al festival è infatti la rotonda: i luoghi e le persone che rispettivamente accolgono e popolano il festival sono armoniose, delicate, sensibili, accoglienti e insomma… rotonde.

Il progetto

Rotonde come anche i monumenti del posto (Rocca, Foro Annonario, Rotonda sul mare) e tutto l’allestimento pensato per l’evento.



La città stessa non è solo il luogo in cui si svolge il festival, ma il vero e proprio punto di partenza: tutta l’identità del progetto, dalla sua ideazione alla sua realizzazione, è ispirata e plasmata dal territorio circostante. Anche la palette colori che accompagna la comunicazione dell’evento è ancora una volta legata a Senigallia: l’azzurro del mare, il verde delle colline e l’immagine della spiaggia che torna ciclicamente come simbolo distintivo.

Rotondo è anche una storia di cooperazione e amicizia: i fondatori del festival, nel 2019, entrano in contatto con Funclab Records (collettivo ed etichetta indipendente di Milano attiva dal 2016) durante l’evento privato “2408 - Take Off”, a cui Ayce Bio e Prev prendono parte con un dj set di ben otto ore. Quell’incontro ha battezzato un percorso di collaborazione, funzionale allo sviluppo del festival e di una serie di successivi eventi di cui Rotondo è il punto di arrivo. Prima del 30 giugno, infatti, ci sono state e ci saranno una serie di preview in giro per l’Italia, al fine di far familiarizzare il pubblico con i valori territoriali e artistici del progetto.