Rosanna Lambertucci il dolore segreto in tv «Ho perso mia figlia Elisa»

La conduttrice romana si è raccontata a Silvia Toffanin, svelando un lato molto doloroso della tua vita.- spiega -. Ha avuto un incidente stradale vicino Latina, apparentamente non aveva nulla di grave. Quando lo hanno portano in ospedale, era troppo tardi. È morto per un'emorragia interna.Io e mio marito Alberto eravamo nella tenuta di mio padre vicino Latina. Ci mettiamo in macchina per arrivare a Roma, ma mentre stiamo sulla strada e passiamo davanti a un ospedale sulla Pontina mi ricordo di papà che era morto perché era arrivato troppo tardi. Allora ho chimamato il mio ginecologo, che ha capito la gravità della situazione e mi ha detto di non muovermi da lì.».Rosanna Lambertucci continua: «Ho perso altri figli, quando è morta Elisa era la prima volta che ero riuscita ad arrivare al settimo mese. Ho avuto solo mia figlia Angelica.».