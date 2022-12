​Ron in teatro: "Sono un figlio live tour" inizierà da Senigallia. Battesimo fissato per l'8 marzo

SENIGALLIA- Ron annuncia la tournée teatrale “Sono un figlio Live Tour”, che prende il nome dal nuovo album di inediti e che, dopo la calorosa accoglienza riservata dalla critica e dal pubblico, l’artista presenterà dal vivo. Prodotto da Trident Music, il tour prenderà il via l’8 marzo 2023 a Senigallia per toccare le principali città italiane durante la prossima primavera.

LEGGI ANCHE: Bungaro, il cantautore elegante sul palco dei teatri marchigiani. Ecco dove

Le date

Questo le prime date e città che si preparano ad accogliere RON: 8 marzo Senigallia (Teatro La Fenice); 9 marzo Bologna (Teatro delle Celebrazioni); 12 marzo Montebelluna, Treviso (Palamazzalovo); 18 marzo Prato (Teatro Politeama); 24 marzo Mestre, Venezia (Teatro Corso); 30 marzo Roma (Auditorium Conciliazione); 1 aprile Lecce (Teatro Apollo); 2 aprile Taranto (Teatro Fusco); 3 aprile Pescara (Teatro Massimo); 14 aprile Brescia (Gran Teatro Morato). I biglietti sono disponibili sui principali circuiti di prevendita al seguente link https://sonounfiglio.lnk.to/tour. Il calendario è in continuo aggiornamento e tutte le informazioni sono disponibili su www.tridentmusic.it

Naturalmente nella scaletta non mancheranno i classici che RON ci ha regalato in questo mezzo secolo di canzoni e alcune delle hit che scrisse per illustri colleghi (da Joe Temerario a Vorrei incontrarti fra cent’anni, da Anima a Il gigante e la bambina, da Chissà se lo sai fino alla celeberrima Una città per cantare, passando per Non abbiam bisogno di parole e Piazza Grande). Ma troveranno spazio anche canzoni che l’artista ha raramente proposto dal vivo, tra queste Palla di cannone (cover di Cannonball di Damien Rice) e Mi sto preparando (cover di I’m getting ready di Michael Kiwanuka) dall’album “Way Out” del 2013.