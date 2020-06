Romina Power, morta la sorella Taryn: «Un anno e mezzo di lotta contro la leucemia»

Un giorno di grande dolore per Romina Power. La sorella Taryn è morta dopo un anno e mezzo di battaglia contro la Leucemia. Ad annunciarlo è la stessa Romina dal suo profilo Instagram.



«Mia sorella , Taryn ha raggiunto i nostri genitori alle 9:53 ieri a casa sua nel Wisconsin circondata da i suoi quattro figli e quattro nipoti dopo aver combattuto una dura battaglia di un anno e mezzo contro la Leucemia. Lascera’ un vuoto immenso poiche’ era una creatura di luce, una madre eccezionale, nonna amorevole e sorella unica per via del suo humour, generosita’ e amore per gli animali , la natura e per i meno fortunati. La migliore sorella che abbia potuto avere in questa vita!». Ultimo aggiornamento: 10:52 © RIPRODUZIONE RISERVATA