Romina Power, festa a Verissimo i suoi 70 anni: «Non serve avere la pelle liscia alla mia età, non ho più misteri»

Romina Power festeggia a Verissimo i suoi 70 anni: «Non serve avere la pelle liscia alla mia età, non ho più misteri». Un compleanno d'eccezione per l'ex moglie di Al Bano, che domenica racconterà della sua vita e del legame con la sorella Taryn, scomparsa l’anno scorso a causa della leucemia.

APPROFONDIMENTI IL MISTERO Morto Einár: il rapper 19enne è stato ucciso a colpi di...







«Taryn è stata una sorella fantastica, non potevo chiederne una migliore». Così Romina Power, ospite domenica 24 ottobre a Verissimo, in occasione del suo settantesimo compleanno, si tuffa nei ricordi dei suoi affetti più profondi e parla del fortissimo legame con sua sorella Taryn, scomparsa l’anno scorso a causa della leucemia.

«Lei era la mia compagna di giochi da piccola e una confidente da grande. Non so perché tutti pensano che l’anima gemella dev’essere del sesso opposto. La mia era ed è Taryn e il nostro legame non si spezzerà mai. Era speciale, aveva un grande rispetto per le minoranze e per gli animali ed era molto fedele a sé stessa: era incorruttibile. Ha rifiutato il mondo del cinema per andare a vivere con un nativo americano, in mezzo alla natura. Era bella dentro e fuori, è stata una madre esemplare per i suoi quattro figli. L’ho sempre ammirata».

A Silvia Toffanin che le chiede se ha avuto nuovi amori dopo la fine della relazione con Al Bano, Romina risponde: «Quando mi sono separata da lui avevo 50 anni. Ci sono stati tanti corteggiatori ma la libertà non ha prezzo e una volta che la si assapora è difficile farsi condizionare di nuovo. E poi quando si hanno tanti amici, figli e nipoti la vita è già piena e ricca».

E sul rapporto con Jolanda, la mamma di Al Bano, confida: «All’inizio era un po’ diffidente, poi con l’arrivo dei figli mi ha aiutata tantissimo e alla fine ci siamo molto affezionate. È stata come una mamma per me, ci volevamo molto bene».

Infine, Romina Power esprime la sua opinione sul sempre più crescente ricorso alla chirurgia estetica: «Non ne capisco il senso. Un momento ci siamo e il momento dopo potremmo non esserci più. I continui ritocchi non ti migliorano come persona. A cosa serve la pelle liscia alla mia età? A 70 anni non ci sono più misteri, sono così».

© RIPRODUZIONE RISERVATA