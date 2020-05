Riapre “Rinascimento Marchigiano" con le opere restaurate dopo il sisma

ROMA - La mostra “Rinascimento Marchigiano. Opere d’arte restaurate dai luoghi del sisma” a cura di Stefano Papetti e Pierluigi Moriconi, inaugurata lo scorso febbraio e subito chiusa a causa dell’emergenza Covid-19, riapre i battenti lunedì 18 maggio e proroga la data di chiusura fino a domenica 27 settembre. Lunedì alle 18 è prevista una cerimonia di riapertura alla presenza del presidente del Pio Sodalizio dei Piceni ing. Giovanni Castellucci e del presidente dell’Anci Marche Maurizio Mangialardi. Dopo l’esposizione di Ascoli la mostra ha continuato il suo tour ed è arrivata a Roma a San Salvatore in Lauro, sede della storica Fondazione Pio Sodalizio dei Piceni attiva nella capitale fin dal 1600.



In mostra 36 opere d’arte tra quelle restaurate a seguito del sisma del 2016, grazie al contributo di Anci Marche e Pio Sodalizio dei Piceni, insieme all’apporto scientifico della Soprintendenza delle Marche e alla collaborazione della Regione. Una mostra itinerante in tre tappe che ha preso il via nella zona del cratere, ad Ascoli Piceno presso il Forte Malatesta, ora continua a Roma presso la sede del Pio Sodalizio dei Piceni e si concluderà a Senigallia. © RIPRODUZIONE RISERVATA