Concorrenza in televisione: ecco chi teme Michelle Hunziker. Un nome tutto a sorpresa

E' sempre protagonista ma ci sono tanti volti nuovi pronti ad emergere. Michelle Hunziker rivela senza alcun problema di quale giovane conduttrice emergente teme la concorrenza. La bionda showgirl svizzera 44enne confida a Le Iene: è la figlia Aurora Ramazzotti quella che potrebbe ‘farle le scarpe’, così dice lei, profondamente convinta dalle sue parole.

Legatissima alla primogenita avuta dall’ex marito Eros Ramazzotti, che il prossimo 5 dicembre compirà 25 anni, Michelle, quando le si domanda se esista nel panorama televisivo una giovane di talento in grado di lasciare lei e molte altre conduttrici “tutte a casa”, svela: “Secondo me c’è. Se qualcuno credesse in mia figlia, mi farebbe le scarpe dopo domani”. E’ orgogliosissima della ragazza, con cui ora ha un rapporto di grande sintonia, fatto di stima e rispetto reciproco, e crede molto nelle sue capacità al timone di programmi. Aury presto tornerà in tv con Mistery Land insieme ad Alvin, la trasmissione è stata messa in stand by da Mediaset dopo sole due puntate a causa degli ascolti bassi e andrà nuovamente in onda su Italia 1 dopo alcuni cambiamenti nel format.

