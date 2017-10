Alessia vince 30mila euro da Amadeus. E gli amici di Camerano l'applaudono

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROMA - E alla fine è riuscita a portare a casa trentamila euro. Con tanto di sorriso e giustifica esultanza. Marche protagoniste con Alessia di Camerano ai “Soliti ignoiti”, il gioco di Rai 1 in cui i concorrenti debbono indovinare le professioni svolte dagli ospiti avvalendosi anche di qualche indizio. Buona partenza, l’inevitabile errore (in un gioco non semplice) poi un finale in crescendo che hanno permesso alla simpatica ragazza cameranense di vincere trentamila euro conquistando anche i complimenti di Amadeus brillante conduttore del programma. In tanti a Camerano appena saputo che a giocare c’era una loro concittadina si sono sintonizzati su Rai 1 e hanno seguito la trasmissione sperando nel colpo grosso. Alessia Beccacece non è riuscita a fare l’en-plein ma trentamila euro sono un buon bottino.