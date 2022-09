Roger Waters, storico leader e genio creativo dei Pink Floyd tornerà in Italia con quattro concerti del suo nuovo straordinario tour “This Is Not A Drill” che potrebbe essere l’ultimo della sua straordinaria carriera. I concerti Italiani, promossi da D’Alessandro e Galli, si terranno al Mediolanum Forum di Milano il 27 e 28 Marzo e all’Unipol Arena di Bologna il 28 e 29 Aprile. «This Is Not A Drill - spiega lo stesso Roger Waters - è una nuova rivoluzionaria stravaganza rock and roll/cinematografica, eseguita su un palco centrale a 360°. È una straordinaria accusa alla distopia aziendale in cui tutti lottiamo per sopravvivere e un invito all’azione ad amare, proteggere e condividere il nostro prezioso e precario pianeta che è la nostra casa. Lo spettacolo include una dozzina di grandi canzoni degli anni d’oro dei Pink Floyd insieme a molti nuovi brani. Parole e musica, stesso scrittore, stesso cuore, stessa anima, stesso uomo. Potrebbe essere il suo ultimo evviva. Oh! Il mio primo tour d’addio! Non mancate. Love.»

Lo spettacolo presenta 20 brani classici dei Pink Floyd e Roger Waters, tra cui: “Us & Them”, “Comfortably Numb”, “Wish You Were Here” e “Is This The Life We Really Want?”. Inoltre, Waters debutta con una nuova canzone, “The Bar”. Waters è alla voce solista, alle chitarre, al basso e al piano e sarà affiancato sul palco da Jonathan Wilson alle chitarre e alla voce; Dave Kilminster alla chitarra e alla voce; Jon Carin alle tastiere, chitarra e voce, Gus Seyffert al basso e voce; Robert Walter alle tastiere, Joey Waronker alla batteria; Shanay Johnson alla voce; Amanda Belair alla voce e Seamus Blake al sassofono.

Il tour europeo fa seguito a quello nord americano che ha visto Roger Waters esibirsi in 43 spettacoli in 33 città degli Stati Uniti e del Canada raccogliendo alcune delle migliori recensioni della sua carriera.