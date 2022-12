Sarà un Rossini serio quello della 44esima edizione del Rof, in programma dall’11 al 23 agosto 2023. Annunciati ieri, dalla Sala degli Specchi del Museo Nazionale Rossini, i cast completi delle opere che con la prima assoluta in esecuzione moderna nell’edizione critica della Fondazione Rossini, di “Eduardo e Cristina”, completano il catalogo ufficiale rossiniano. L’altra nuova produzione è “Adelaide di Borgogna” (eseguita solo una volta in forma di concerto e nel 2011 in forma scenica firmata da Pier’Alli) e la ripresa di “Aureliano in Palmira”, eseguita nel 2014, che si è aggiudicata il premio di Best Rediscovered Work agli International Opera Awards 2015.

La tradizione



Non mancherà il tradizionale appuntamento con il “Viaggio a Reims” con gli allievi dell’Accademia Rossiniana che saranno anche i protagonisti dei concerti Salons Rossini tenuti in 6 borghi storici della provincia. Due le novità di spicco presentate ieri che portano la firma congiunta del nuovo direttore artistico Juan Diego Florez e del Sovrintendente Ernesto Palacio: due vere rarità come la “Cantata per Pio IX” e quella, non rossiniana, in morte di Maria Malibran, in prima mondiale. Cinque i concerti e una chiusura in grande stile che vede il ritorno a Pesaro di Michele Mariotti a dirigere la “Petite messe solennelle” (23/8) con l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai e il Coro del Teatro Ventidio Basso e un cast composto da Rosa Feola, Vasilisa Berzhanskaya, Dmitry Korchak e Giorgi Manoshvili. «La programmazione di questa 44esima edizione è in linea con la missione del Rof di presentare un Rossini meno conosciuto - ha confermato Florez -, ma anche in linea con le riscoperte come le due antate, vere rarità assolute. Ma sono anche felice di ritrovare ex allievi dell’Accademia Rossiniana, con ben 9 artisti che debuttano al Rof e 20 accademici».



Verso un’edizione speciale



«Stiamo scaldando i muscoli per l’edizione speciale del 2024. - aggiunge Palacio - Ringrazio la Fondazione Rossini per l’acuto lavoro delle edizioni critiche: ora che abbiamo terminato la messinscena di tutto il catalogo rossiniano, procederemo con i Pastiche e altri scritti». Il cast di Eduardo e Cristina (11/8), con Jader Bignamini che dirigerà l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai e il Coro del Teatro Ventidio Basso, è composto da Enea Scala, Anastasia Bartoli, Daniela Barcellona, Grigory Shkarupa e Matteo Roma. Lo spettacolo è interamente affidato a Stefano Poda (regia, scene, costumi, luci e coreografie). Nel cast di Aureliano in Palmira (12/8), con George Petrou a dirigere l’Orchestra Sinfonica Rossini e il Coro del Teatro della Fortuna, figurano Alexey Tatarintsev, Sara Blanch, Raffaella Lupinacci, Marta Pluda, Sunnyboy Dladla, Davide Giangregorio, Alessandro Abis, Elcin Adil. Infine, Adelaide di Borgogna (13/8), diretta da Francesco Lanzillotta, sul podio dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai e del Coro del Teatro Ventidio Basso, e messa in scena da Arnaud Bernard, con le scene di Alessandro Camera, vede nel cast, Varduhi Abrahamyan, Olga Peretyatko, Riccardo Fassi, René Barbera, Paola Leoci, Valery Makarov, Alberto Robert. Il 14 agosto, la Cantata in morte di M.F. Malibran (composta in memoria della celebre cantante da P.A. Coppola, G. Donizetti, S. Mercadante, G. Pacini e N. Vaccaj), vedrà Diego Ceretta sul podio della Filarmonica Gioachino Rossini e del Coro del Teatro della Fortuna. Nella Cantata in onore del Sommo Pontefice Pio IX (15/8) Christopher Franklin dirigerà la Filarmonica Gioachino Rossini e il Coro del Teatro Ventidio Basso. Saranno due i Concerti lirico-sinfonici: il 17 agosto Sesto Quatrini dirigerà Rosa Feola; il 20 agosto Marco Mencoboni dirigerà Maria Kataeva. In programma anche tre Concerti di Belcanto: con Teresa Iervolino (19/8), René Barbera (21/8) e Anastasia Bartoli (22/8).