Rocco Siffredi superstar il pornodivo presenta le stelle dei film hard

Il noto attore, regista e produttore abruzzese,, ha condotto a Berlino la serata di premiazione della prima edizione degli Xbiz Europa Awards: prestigiosi riconoscimenti internazionali che vengono assegnati dal settore mondiale della cinematografia per adulti. Il pornodivo ortonese, interprete e regista in carriera di oltre 2mila film per adulti, è stato l’uomo scelto per timonare il debutto della prima edizione della kermesse internazionale. Siffredi è salito sul palco per condurre gli spettatori del gala berlinese a scoprire i vincitori delle categorie e dei premi riservati ai film vietati ai minori. Un altro viso del Belpaese ha partecipato alla festa delle luci rosse europee di Berlino: la 35enne raggiante pornostar Filomena Mastromarino, in arte Malena.