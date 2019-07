Rocco Hunt rassicura i fan «Solo uno sfogo, non posso abbandonare la musica»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Sono stati i giorni piú lunghi e brutti della mia vita». Così esordiscenel suo profilodove spiega quello che è accaduto negli ultimi giorni. Il cantante aveva annunciato itra i fan.«Questo mio sfogo, se pur impulsivo, ha fatto sì che si sbloccasse una situazione ormai ferma da troppo tempo. Sto parlando del mio nuovo album a cui ho dedicato 3 anni della mia vita, di cui volevano privarmi per l’ennesima volta», così spiega quello che è successo: «Voglio riprendermi la mia libertà, non posso mollare ora e non lo faró! Vi chiedo scusa se ho reagito in modo irrazionale, ma qualcosa, forse la paura di perdere tutto ciò che abbiamo costruito insieme, ha prevalso su di me. Non sono riuscito a controllare questo mio istinto, questo desiderio di liberarmi del peso che portavo dentro. Lo sapete quanto per me la sincerità sia importante, ma forse questa volta lo sono stato fin troppo. Avevo bisogno di sfogarmi e non me ne pento, ora sapete cosa provo. Non avrei mai potuto abbandonare la musica, né tantomeno voi».Rocco spiega che ha scritto il post con l'intento di cercare di capire quale fosse la sua direzione, il suo cammino, e così è stato, tanto che ha capito che non può stare lontano dal suo pubblico e dalla musica: « A breve avró un appuntamento molto importante e spero di tornare finalmente da voi con qualcosa di concreto e con tanta nuova musica. Non voglio dargliela vinta! ». Nel post, poi, ringrazia tutti i suoi amici, i familiari, i colleghi che lo hanno supportato e i fan che gli hanno chiesto di non mollare.