Ciufoli in “Test” con Benedicta Boccoli prima al Persiani di Recanati, poi apre la stagione dell'Alfieri di Montemarciano

RECANATI - L’attore comico romano Roberto Ciufoli è pronto a tornare nelle Marche. Lo farà con lo spettacolo “Il test”, nel quale sarà sul palco insieme a Benedicta Boccoli, Simone Colombari e Sarah Biacchi, per tre date. La prima domani, 16 febbraio, alle ore 21,30 al Teatro Persiani di Recanati, il 23 all’Alfieri di Montemarciano e il 24 all’Angel Dal Foco di Pergola, per le stagioni organizzate dai Comuni insieme ad Amat.



L’idea

«Lo spettacolo – racconta Ciufoli – nasce da un’idea del produttore Piero Pasqua, che ha tradotto il testo originale dalla Spagna, dove ha avuto un gran successo. Siamo andati avanti, abbiamo modificato alcune caratteristiche tipiche del gusto spagnolo, inserendo quelle italiane, e abbiamo portato in scena la storia». Sono quattro personaggi: Ettore e Paola, coppia con qualche problema economico, alle prese con una scelta che gli pone davanti l’amico Toni, mentre aspetta che arrivi la sua fidanzata. «Non sono quattro macchiette – spiega l’attore romano – ma quattro persone, con tutta la loro umanità, delle quali emergeranno tutte le sfumature, ma soprattutto i difetti. La storia si sviluppa attorno a una semplice domanda “Cosa preferisci: 100mila euro subito o un milione di euro fra dieci anni?”. Sarà una continua battaglia tra le due coppie e tra i relativi componenti. Io sarò Hector, quello tra i due uomini che vuole i 100mila subito».

Il messaggio

La storia è «tristemente attuale», precisa Ciufoli: parla di umanità e di cosa si cambierebbe della propria vita per un vantaggio economico. «Direi quasi senza età – aggiunge - è una storia che si adatta a oggi, ma potrebbe benissimo essersi svolta 200 anni fa o addirittura ambientarsi fra 200 anni: amore, amicizia e tradimenti sono gli ingredienti. E lo spettacolo funziona, con questo quesito “aperto” che si trova alla base della rappresentazione». Fuori dal teatro, spiega l’attore che nello spettacolo è anche regista, il pubblico continua a porsi interrogativi, che arrivano da lui a tutta la famiglia. «Vado a fondo nell’umano – spiega – come faccio anche in “Tipi” (ad Arcevia il 3 marzo). Lì mi diverto e questo è un aspetto fondamentale per un attore comico, aggiunge molto all’impatto con il pubblico dal vivo che condivide le emozioni con l’artista. Venire nelle Marche, poi, con tutti i bei teatri che ci sono, è davvero un piacere».

La stagione

Ciufoli con “Test” aprirà il cartellone dell’Alfieri. Dopo di lui sarà protagonista Simona Lisi che il 16 marzo proporrà l’anteprima assoluta di “Sorgete donne!”, di cui è ideatrice, regista e coreografa. Il titolo è ispirato all’appello che Maria Montessori ha fatto alle donne italiane nel 1906, affinché si iscrivessero alle liste elettorali. In seguito a ricorsi, la Corte di Appello di Ancona riconobbe il diritto al voto di dieci maestre di Montemarciano e Senigallia. L’8 aprile arriva “Capolavori”, diretto da Roberto Tarasco e con Mauro Berruto, Ct della nazionale di volley bronzo alle Olimpiadi 2012. Racconterà la sua esperienza e di come allenare non è solo fare sport, ma fare squadra. Abbonamenti a 38 euro. Info: 0712072439 o 0719163384. Spettacoli alle ore 21,15.

