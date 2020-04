Roberta Giallo al festival on line "La panchina dei versi"

SENIGALLIA - Il 10 aprile, alle ore 19, la cantautrice Roberta Giallo si esibirà al festival online "La panchina dei versi". L'artista, marchigiana di origine, ma bolognese d'adozione (è di Senigallia ma si è trasferita a Bologna, dove si è laureata, con lode, in Filosofia), farà un concerto in diretta dalla pagina Facebook "Il Paese della Poesia" (www.facebook.com/ilpaesedellapoesia), prendendo parte alla manifestazione ideata dal poeta ed editore Giuseppe Aletti. La rassegna, nata con l'idea di tenere compagnia agli utenti della rete in questi giorni di quarantena in casa per l'emergenza coronavirus, ha avuto inizio il 13 marzo con il concerto del cantautore Francesco Baccini e ha ospitato tanti personaggi di spessore, tra scrittori, traduttori, attori, poeti e cantanti, che hanno fatto una diretta sulla pagina Facebook, ognuno da casa propria. Negli ultimi giorni si è contrassegnata come rassegna sempre più canora e specializzata in musica e poesia, con la partecipazione di cantanti di diversi generi musicali e con l'appuntamento quotidiano alle 15 con la poetessa Paola Ercole.



«Voglio portare un sorriso»

Ora sarà ulteriormente impreziosita dalla presenza di Roberta Giallo, artista raffinata, poliedrica, che si esprime non soltanto attraverso le canzoni di cui è autrice, oppure con il canto con cui sperimenta acrobazie vocali come nel brano "Via di qua"(un riuscito esperimento di melodia e tecnica), o con gli strumenti musicali come il piano, che suona dall'età di 5 anni, l'ukulele e la campionatura di suoni, ma anche attraverso altre forme artistiche come la narrativa e la pittura.

«Portare un sorriso, un momento di leggerezza, di commozione; da che io mi ricordi, vivo per questo. Perciò, nonostante non sia facile in un periodo come questo concentrarsi e regalare "emozioni" con la giusta ispirazione, sono felice e onorata di poter rispondere all'invito di Giuseppe Aletti, e regalare un po' della mia musica, augurandomi sortisca gli effetti migliori!» ha dichiarato la Giallo in una nota stampa.

La cantautrice vanta collaborazioni artistiche importanti con Lucio Dalla, Pupi Avati, Carmen Consoli, Gnu Quartier, Alex Britti, Mauro Malavasi, Marcello Corvino, Francesco Migliacci e altri ancora, e numerosissimi riconoscimenti di rilievo. Sperimenta sempre nuovi linguaggi per esprimere la sua intensa creatività, confermandosi un'artista a tutto tondo e, proprio per questo, perfettamente in sintonia con gli interessi dei frequentatori della pagina Facebook "Il Paese della Poesia", che si occupa di arte a 360 gradi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA