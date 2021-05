Robert De Niro, infortunio alla gamba durante le riprese del nuovo film di Scorsese

Piccolo incidente di percorso per Robert De Niro mentre è impegnato per le riprese del film Killers of the Flowers Moon. L’attore, 77 anni, si è fatto male ad una gamba in Oklahoma, dove si trova il set del nuovo lavoro di Martin Scorsese, un western crime drama basato sull’omonimo best seller di David Grann. Tra gli altri protagonisti anche Leonardo DiCaprio.

Il primo a riportare la notizia è stato il sito TMZ, successivamente confermata da altri media USA tra ui Variety. L’infortunio non sarebbe avvenuto sul set e De Niro è già tornato a New York per farsi curare. Secondo fonti, inoltre, l’incidente non fermerà o ritarderà la produzione del film, le cui riprese andranno avanti per tutta l’estate, in quanto le scene necessarie con De Niro sono già state girate e l’attore già prevedeva di prendersi un periodo di vacanza. Killers of the Flowers Moon, che ha tutti i contorni di un colosso con una budget da 200 milioni di dollari, è prodotto da Apple Studios e si sta girando a Pawhuska, nel nord-est dell’Oklahoma.

Ambientanto negli anni ‘20, rievoca la serie di oltre 60 fra omicidi e scomparse avvenuta tra il 1921 e il 1926 di nativi americani appartenenti alla Osage Nation, in una zona ricca per la presenza nel territorio del petrolio. Crimini noti anche come il regno del terrore di Osage. La storia ripercorre anche l’indagine intergovernativa sui fatti, cui prese parte l’Fbi. De Niro veste i panni di William Hale, un mandriano nonché killer condannato, nel 1921 mandante degli omicidi di diversi membri della tribù Osage per impossessarsi dei diritti di proprietà della loro terra. Alcuni di essi erano anche membri della sua famiglia attraverso dei matrimoni. DiCaprio ha invece il ruolo di Ernest and Bryan Burkhart, nipote di Hale e suo complice. Nel cast anche, tra gli altri, Jesse Plemons, Lily Gladstone, Tantoo Cardinal.

