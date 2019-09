Morto Rob Garrison, l’attore che interpretò Tommy in Karate Kid: aveva 59 anni

RIP Rob Garrison aka Tommy from Cobra Kai. 🐍



“Get him a body bag!!”

-Karate Kid 1984



pic.twitter.com/fnjE9tDSHl — #TodayInSports (@TodayInSports3) September 27, 2019

© RIPRODUZIONE RISERVATA

. Il Tommy di "Per vincere domani – The" aveva 59 anni. La famiglia ha confermato la notizia diffusa dal sito Usa Tmz. Rob Garrison era ricoverato in ospedale in West Virginia da un mese per problemi ai reni e al fegato.Rob Garrison aveva cominciato a recitare alla fine degli anni '70 ma fu negli anni '80 che arrivò il successo grazie al ruolo di Tommy, nel film uscito nel 1984 per la regia di John G. Avildsen, "Per vincere domani – The Karate Kid". Dopo il film, diventato un vero e proprio cult, prese parte a diverse serie tv come MacGyver e Colombo. Proprio quest'anno era tornato a recitare nel ruolo di Tommy nella serie televisiva Cobra Kai creata da Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg e Josh Heald per YouTube Red.