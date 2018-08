RisorgiMarche, concerto a sorpresa domenica a Matelica di Jovanotti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Colpo di tacco per RisorgiMarche. Oggi (2 agosto) ci doveve essere l'ultimo concerto in programma, quello di Neri Marcorè con gli Gnu Quartet. Lo spettacolo è alle 16,30 a San Giacomo, Valle Castellana, a cavallo tra le province di Ascoli Piceno e Teramo. Uno show inedito in cui l'attore e direttore artistico della manifestazione dialogherà musicalmente con il quartetto più poliedrico del panorama nazionale. Ma l'appuntamento rischia di diventare l'evento di questa estate: Marcorè potrebbe (il condizionale è d'obbligo visto che non ci sono conferme ufficiali) annunciare una data extra, con un personaggio extra: l'arrivo di Jovanotti. L'evento musicale pro terremotati si dovrebbe svolgere il 5 agosto all'abbazia di Roti nel comune di Matelica. Il nome dell’ospite speciale, anche se non ancora confermato, è di quelli capaci di muovere migliaia di fan. Al momento che il cantante venga ad esibirsi a RisorgiMarche è una voce che gira, così come era girata per il concerto dei giorni scorsi, quando poi sul palco è salito Ermal Meta come ospite a sorpresa. Di concreto però c’è che c’è già stato un attento sopralluogo della polizia nella zona di Matelica. La questura si è portata avanti nell’organizzazione in caso venga confermato che sarà proprio il Lorenzo più famoso d’Italia ad esibirsi. Quindi non rimane che attendere il concerto-rivelatore di questo pomeriggio.