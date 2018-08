RisorgiMarche chiude con il botto: una folla oceanica per Jovanotti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MATELICA - Una folla oceanica, oltre 70 mila persone, per la chiusura con il botto di RisoergiMarche. Jovanotti e band accetta l’invito di Neri Marcorè e la radura nei pressi dell’Abbazia di Roti a Matelica si trasforma in una Woodstock marchigiana. «Grazie RisorgiMarche!»: così sul suo profilo Lorenzo Jovanotti, subito dopo la conclusione del concerto. Tutto è filato per il verso giusto, come ormai consuetudine per gli appuntamenti di RisorgiMarche. Jovanotti, accompagnato da Saturnino, Riccardo Onori, Leo di Angilla e Gianluca Petrella, ha dato vita a un live carico di entusiasmo dove ha riproposto i suoi vecchi e nuovi grandi successi di fronte a una folla entusiasta che ha cantato e ballato.