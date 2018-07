RisorgiMarche concede il bis: bagno di folla per il concerto di Branduardi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CASTELRAIMONDO - Da Bergamo, Firenze, Latina, dalla Puglia e, naturalmente, da tutte le Marche. Ancora un’altra bellissima giornata all’insegna dell’incontro, della musica e dell’abbraccio del popolo di #RisorgiMarche alle comunità colpite dal sisma. Questa volta, ad ospitare il secondo appuntamento del festival, sono stati i Comuni di Castelraimondo e Serrapetrona con un vero bagno di folla per il concerto di Angelo Branduardi.«Grazie a tutti voi per la vostra presenza - ha affermato Neri Marcorè ai circa 4.000 spettatori presenti – e per aver affrontato col sorriso il cammino per arrivare fino a qui, al concerto di Angelo Branduardi. La ricostruzione fisica e materiale sta ovviamente al primo posto, ma nulla vieta di affiancarle altro, a partire dall’energia che viene dagli esseri umani. A volte anche gli abbracci, i sorrisi e le strette di mano possono cambiare il senso di una giornata».«È un grande piacere e un grande onore essere qui - ha esordito Angelo Branduardi, che ha aperto il concerto con il brano “Si può farè” - La musica nasce contemporaneamente all’uomo e quindi si può dire che la storia della musica è la storia dell’umanità. E proprio un concerto come questo dimostra che la musica può aiutare a stare meglio».