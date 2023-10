RIPE SAN GINESIO - Escursione in E-bike, una visita guidata al centro storico e aperture delle bellezze nel borgo nell’ambito del concerto di Filippo Vignato nella pinacoteca comunale di via Dante Alighieri: a Ripe San Ginesio nella giornata di oggi, domenica 22 ottobre ci sarà il secondo appuntamento di Riverberi, il nuovo progetto che RisorgiMarche ha avviato nella scorsa stagione.



La musica



Le emozioni musicali della giornata arriveranno da “All about dreaming”, perfomance per trombone solo, che Vignato farà alle 11,30 (biglietti 5 euro circuito Ciaotickets). Un progetto che il musicista ha concepito in modo da poter suonare ed adattarsi in ogni spazio che lo ospita, in base alle dimensioni acustiche. Di fatto, si legge nelle note di presentazione allo spettacolo, si tratta di «un dialogo essenziale e minimalista con gli echi, i riverberi e le risonanze del luogo da scoprire e nelle quali immergersi durante il concerto». Così l’esperienza di questa performance assorbe tanto chi lo ascolta quanto chi la fa: entrambi, sia pubblico che musicista, vengono avvolti dallo stesso suono e dallo stesso spazio, condotti in un viaggio quasi onirico.



Le relazioni



L’elemento fondante di questo progetto musicale è la relazione che si instaura tra gli spazi che ospitano la perfomance di Vignato e lo stesso musicista, continuamente alla ricerca sulle possibilità espressive in acustico e delle rifrazioni ambientali. Classe 1987, Vignato, attivo su diversi fronti e stili musicali, è un trombonista considerato tra i più interessanti musicisti italiani. Nel 2016 ha portato a casa il premio della critica “Top jazz” per il Miglior nuovo talento: il riconoscimento è arrivato in seguito al suo debutto come leader nell’album “Plastic Breath”. Fa concerti in tutta Italia e anche in Europa, collabora con progetti di danza e di storytelling e, con i suoi viaggi e tour, ha sviluppato una visione della musica, senza confini, con l’improvvisazione al centro del coinvolgimento del suo pubblico. Dal 2021 Filippo Vignato è entrato a far parte del progetto musicale “Heroes” insieme a Paolo Fresu, Petra Magoni, Chistian Meyer, Francesco Diodati e Francesco Ponticelli. Nello stesso anno ha pubblicato un album, dal titolo “Aria”, in duo con il pianista francese Enzo Carniel.





Il concerto del trombonista è in programma alle 11,30, ma prima la giornata di Riverberi dedicata a Ripe San Ginesio, prevede alle 9 l’escursione in E-bike, apertura delle botteghe artigiane (mattina e pomeriggio), visita guidata del centro storico (ore 15), apertura della pinacoteca comunale di arte contemporanea e della cinquecentesca torre leonina dedicata al papa Leone X (dalle 15 alle 19), oltre ad altre attività. Il programma di questa nuova stagione di Riverberi prevede il 12 novembre, alle ore 18, nel teatro Mestica di Apiro, il concerto di Barbara Casini e del Choro de Rua. Una settimana dopo, il 19 novembre, alle ore 11,30, sempre ad Apiro, ma nell’abbazia Sant’Urbano si esibiranno Marco Colonna e Silvia Bolognesi. Salto temporale al 10 dicembre, con Riverberi che farà tappa nel Fermano, ad Altidona, nella sala Colonna dell’Accademia Malibran. Ad esibirsi in “Autoritratto” sarà Rita Marcotulli.