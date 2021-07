“Storia e bellezza al femminile”, sui Monti Azzurri la rassegna con le storie delle marchigiane famose

RIPE SAN GINESIO - Un percorso al femminile tra volti di donne marchigiane famose che hanno proiettato la “regione al femminile ed al plurale” nella notorietà internazionale, come Joyce Lussu, Maria Montessori e la pittrice Nanny Hellstrom, moglie di Osvaldo Licini, passando per una celebre cuoca novantenne, la figura tradizionale della “vergara”, l’omaggio a Philippe Daverio e le idee vincenti di giovani imprenditrici.

Ci sarà tutto questo nel festival “Storia e bellezza al femminile”, diretto dall’architetto Sandro Polci, che si terrà da venerdì, 30 luglio, al 16 agosto, in maniera itinerante nei Comuni dell’Unione montana dei Monti Azzurri.

Il programma è stato presentato ieri mattina nel centro storico di Ripe San Ginesio da Polci, da Giampiero Feliciotti presidente dell’Unione montana e da Paolo Teodori, sindaco di Ripe San Ginesio, sostenuto dalla Regione Marche e altri enti, organizzato dall’Unione montana dei Monti Azzurri. «Un festival che segna la presa di coscienza di quanto la creatività e genialità delle donne abbiano dato alle Marche, vuole essere un’occasione di approfondimento, anche in chiave economica per valorizzare e far ripartire il territorio», hanno detto gli organizzatori. Il viaggio nel mondo al femminile, che per ogni appuntamento unisce intermezzi musicali e brindisi finale, inizia da Joyce Lussu, protagonista della serata inaugurale del 30 luglio alle 21 a Camporotondo.

Omaggio il 31 luglio a quello che Feliciotti ha definito un grande amico dei Monti Azzurri, protagonista di trascorse edizioni del festival: Philippe Daverio. In piazza a Caldarola alle 17 si leggeranno brani del suo ultimo libro “Elogio delle donne”, raccontando la poetessa e pittrice Giulia Centurelli, con Stefano Papetti e Paola Ballesi. Doppio evento il primo agosto nel pomeriggio a Sant’Angelo in Pontano alle 17 protagonista la cuoca novantenne Duilia Caporaletti e la sua cucina monastica. Alle 21 a Ripe San Ginesio “Giovani intraprese al femminile”, con le esperienze di donne imprenditrici. Il genio visionario di Maria Montessori nell’educazione del bambino sarà celebrato il 4 agosto alle 17 a Belforte del Chienti, da Sofia Corradi, inventrice dell’Erasmus. Omaggio a Dante Alighieri il 5 agosto alle 17 nel centro storico di Colmurano con la lectio di Filippo Mignini e la musica di Luciano Monceri. L’antica arte della tessitura sarà protagonista il 7 agosto alle 17 a Gualdo. Nel pomeriggio dell’8 agosto appuntamento nel cuore di Monte San Martino, per ascoltare le testimonianze delle suore di clausura del convento di Santa Caterina e le parole di Dolores Prato. Appuntamento serale alle 21 a Penna San Giovanni dove Silvia Alessandrini Calisti farà prendere forma alla mitica figura della “vergara”. A San Ginesio il 13 agosto alle 17 Giuliana Poli racconterà il patto d’amore tra Dante e Beatrice. Luce sulla figura della pittrice Nanny Hellstrom, moglie di Osvaldo Vicini, che ha vissuto con lui a Monte Vidon Corrado, nell’incontro del 14 agosto alle 17 a Serrapetrona. Doppio appuntamento per la giornata finale del 16 agosto. Alle 17 a Cessapalombo si parlerà di cammini e prospettive turistiche per l’Appennino. Alle 21 a Loro Piceno “Donne in festival”, il racconto di 21 storie tratte dal dizionario biografico delle donne marchigiane.

