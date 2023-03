RIPE SAN GINESIO - Emozioni in arrivo con Riverberi. In programma sei appuntamenti tra il 15 aprile e il 28 maggio, con suoni e musiche diverse, per accompagnare l’attesa della settima edizione di RisorgiMarche, la prossima estate.



Il programma



Nel frattempo si pensa alla primavera e Riverberi il 15 aprile porterà Giuseppe Franchellucci alla pinacoteca comunale di Ripe San Ginesio (17,30). Il suo sarà un concerto per violoncello solo, dove il musicista propone un viaggio tra linguaggi musicali moderni e antichi, fatto di improvvisazione libera, musica classica contemporanea, vibrazioni arcaiche e spunti free jazz. Dal violoncello di Franchellucci, al “Viaggio di Giuseppantonio”, progetto vocale-strumentale di Ambrogio Sparagna, in programma il 23 aprile al Teatro Mestica di Apiro (or 17). Ambrogio Sparagna alla voce e agli organetti, Alessia Salvucci ai tamburelli, Erasmo Treglia alla taratotela, ghironda, ciaramella saranno protagonisti con il progetto musicale in grado di mostrare le capacità compositive e interpretative di Sparagna, uno tra i più importanti esponenti della musica popolare italiana.

Lo spettacolo si propone di far conoscere la musica e il repertorio folk italiano con vivacità coinvolgimento. Primo maggio con trekking e musica a Belforte del Chienti, con l’evento centrale che vedrà protagonisti gli “Echoes” di Dario Cecchini, che si esibirà alle 11,30 nella chiesa di Sant’Eustachio. Il trekking partirà alle 9 e in due ore si potranno scoprire il borgo e i percorsi naturalistici. Prima del concerto, nella chiesa, è prevista una visita guidata al polittico che il Boccati realizzò su commissione nel 1468 per celebrare la figura di Sant’Eustachio. Previste altre attività, anche per bambini, compresa la visita al museo dinamico di arte contemporanea.



Il 7 maggio nella chiesa della Madonna delle Grazie di Monte San Martino arriverà Javier Girotto, con il suo concerto, tratto dal disco “Escenas en solo”, in programma alle 18,30. Sarà un’esibizione di grande suggestione e poeticità che spazierà tra improvvisazione e composizioni proprie. Queste ultime vanno dal tango al jazz, dalla musica classica al folklore argentino: Girotto utilizzerà strumenti al fiato come il clarinetto basso, i sax soprano e baritono e diversi flauti andini. Girotto, infatti, nasce a Cordoba, in Argentina, nel 1965 e a 19 anni vince una borsa di studio del Berklee College of Music, dove si diploma in professional music. A Roma arriva all’età di 25 anni e proprio in Italia avvia la sua carriera come leader o ospite di varie formazioni. Nel 2011 inizia la sua avventura discografica inaugurando la JG Records.



Alfredo Laviano arriverà alla pinacoteca comunale di Ripe San Ginesio alle 11,30 del 21 maggio, con il suo “SoundsignS”. Musicista, cuoco e pittore, Laviano frequenta l’istituto d’arte, dove incontra il Maestro Pende, e il conservatorio di Fermo dove si diploma. Il 28 maggio Riverberi vedrà protagonista Ada Montellanico. La location è da definire.