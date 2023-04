Quattro tra i più influenti chitarristi della scena hard rock ed heavy metal internazionale al teatro “Mercantini” di Ripatransone. Il 23 aprile sulle assi del teatro cittadino si “sfideranno” e suoneranno Michael Angelo Batio, Gus G., Rowan Robertson e Andy Martongelli. Batio, chitarrista americano, è uno dei più veloci e tecnici chitarristi della scena rock. È noto per essere membro dei Nitro e chitarrista live della leggenda a stelle e strisce Manowar.



Le star



Chitarrista ambidestro, è in grado di suonare una particolarissima chitarra a doppio manico contemporaneamente, cosa che avverrà anche durante il concerto del teatro “Mercantini”. Più particolare la storia di Rowan Robertson. Il chitarrista inglese venne reclutato da Ronnie James Dio per unirsi alla sua band ad appena 17 anni per poi pubblicare con il cantante americano il disco “Lock Up The Wolves” nel 1990. Quarto, ma non meno importante l’italiano Andy Martongelli, chitarrista di grande gusto e talento membro degli Arthemis e parte integrante del progetto solista dell’ex bassista dei Megadeth David Ellefson. Più giovane, ma non per questo con meno esperienza e talento il greco Gus G. (nome d’arte di Kostas Karamitroudis).

Esordio da 18enne con i suoi Firewind per poi costruire una carriera fatta di tour e dischi anche da solista, prima del “grande salto” nel 2010 quando partecipò alle registrazioni di “Scream”, decimo album di Ozzy Osbourne storica voce dei Black Sabbath e poi mattatore da solista. Una serata unica con una scaletta che, insieme ai brani della carriera solista di questi grandi interpreti, sarà anche ricca di classici di band leggendarie come Van Halen, Pantera, Black Sabbath, Dio, Megadeth e molto altro ancora.

Quella di Ripatransone sarà la quarta data italiana (dopo Bergamo, Pisa e Roma) e sarà l’ultima prima di un tour che toccherà poi molti dei locali più importanti d’Europa. A sostegno dei quattro chitarristi una band di tutto rispetto, formata da Francesco Caporaletti al basso (The Gang - Vinnie Moore), Roberto Pirami alla batteria (Vinnie Moore - Michael Angelo Batio band) e Riccardo Curzi alla voce. Una serata che risulterà senz’altro indimenticabile per chi sceglierà di essere presente in platea. Inizio del concerto alle ore 20.30. I biglietti sono in vendita online con prezzi compresi tra i 15 ed i 29 euro.