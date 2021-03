Un ripano a Sanremo, l'amministrazione comunale di Ripatransone si congratula con Marco Lanciotti

RIPATRANSONE - È con orgoglio che la città di Ripatransone apprende la notizia della partecipazione del batterista ripano Marco Lanciotti, per tutti "Lancs", al Festival di Sanremo 2021, in partenza nella città ligure dal prossimo 02 marzo. Il giovane musicista di Ripatransone accompagnerà Achille Lauro durante le serate che vedranno l'artista esibirsi come ospite fisso al Festival condotto da Amadeus.

"Una notizia bellissima per la nostra comunità", afferma il Sindaco, Alessandro Lucciarini De Vincenzi. "Marco è un grande talento della scena musicale nazionale, siamo orgogliosi dei suoi successi e dei traguardi che sta raggiungendo. Il suo attaccamento a Ripatransone è tangibile e noto, ne è dimostrazione la sua presenza frequente in Città. È inoltre ancora vivo nella nostra memoria lo straordinario concerto "Marco Lancs & Friends", inserito nel 17 Festival tenutosi a Ripatransone nell'estate del 2020, che lo ha portato a capitanare un gruppo di grandi artisti, tra i quali il rapper Anastasio, dando vita ad un evento benefico senza precedenti. Un festival, tra l'altro, che ha visto esibirsi anche Gio evan, anch'egli tra i partecipanti alla kermesse canora sanremese. Da parte di tutta la Città rivolgo a Marco i miei più sinceri complimenti, con l'auspicio che la sua esperienza sia esempio virtuoso a cui tutti i giovani ripani possono e devono ispirarsi", conclude il Sindaco.

