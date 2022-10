Riparte X Factor: lo scettro dell'ultima stagione è dell'anconetano Baltimora

ANCONA- Ripartirà stasera – 27 ottobre - l'edizione 2022 di X Factor per decretare il nuovo campione che succederà al giovane anconetano classe 2001 Edoardo Spinsante, in arte Baltimora, trionfatore nel 2021 nella grande serata finale che lo aveva portato alla ribalta nazionale.

I ricordi di Baltimora

Si ripartirà dopo sei settimane di selezioni con i live che si alterneranno al Teatro Repower di Milano dinanzi alla giuria composta da Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D'Amico e Rkomi. A condurre lo show Francesca Michelin. Per Baltimora quella di Xfactor fu una scalata importante sotto tanti punti di vista. Entrato come "Plugsainst" nella squadra di Hell Raton ha finito per conquistare tutti fino ad arrivare, ostacolo dopo ostacolo, sul gradino più alto del podio.

Da brividi la finale dello scorso 9 dicembre con la vittoria nel testa a testa con il favoritissimo "Gianmaria" dopo aver superato i vari Fellow e Bengala Fire, quotati all'interno dello show. In quell'occasione, Baltimora presentò anche il proprio inedito "Altro" consacrando la sua crescita da produttore a cantante diventando così artista a tutto tondo. Riuscì ad emozionare tutta i giudici con nomi del calibro di Hell Raton, Mika, Manuel Agnelli ed Emma Marrone toccando con mano l'esperienza di condividere il palco con i Coldplay e i Maneskin.