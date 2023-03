Unistem Day all'Università di Urbino, Riki e Sofia fanno cantare l'aula magna. Guarda il video

URBINO - Riki (Amici) e Sofia (XFactor) ospiti all'Università di Urbino per l'evento Unistem Day, la giornata internazionale per la divulgazione scientifica con particolare attenzione alle cellule staminali dedicata alle scuole superiori. Approfondimento, scoperta, confronto e conoscenza come base per ogni professione. Presente anche il dottor Davide Melandri direttore del Centro Grandi Ustionati di Cesena.

Guarda il video: