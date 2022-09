Rihanna al SuperBowl 2023, sarà la star dell'Halftime Show: su Instagram l'annuncio ufficiale

Rihanna sarà la star del Super Bowl 2023. La conferma è arrivata proprio dalla cantante che su Instagram ha pubblicato una foto che ritrae un pallone da rugby facendo chiaramente capire che si esibirà all'Halftime Show del SuperBowl 2023.

Le conferme

Oltre al post le conferme sono arrivate anche da altre campane. Roc Nation ha riportato le parole con cui Jay Z ha commentato la notizia: «Rihanna è un talento generazionale, una donna di umili origini che ha superato ogni aspettativa. Una persona nata nella piccola isola delle Barbados che è diventata uno degli artisti più importanti di sempre. Si è fatta da sola nel mondo degli affari e dello spettacolo».

Sull'esibizione della pop star si è espresso anche Seth Dudowsky, capo della musica della National Football League ha aggiunto:«Siamo entusiasti di accogliere Rihanna sul palco dell’Apple Music Super Bowl Halftime Show. Rihanna è un’artista unica in una generazione che è stata una forza culturale per tutta la sua carriera. Non vediamo l’ora di collaborare con Rihanna, Roc Nation e Apple Music per offrire ai fan un’altra esibizione storica dell’Halftime Show».

Mamma

Dopo essere diventata mamma lo scorso maggio Rihanna è pronta a riprendersi la scena musicale. Aveva chiaramente detto che si sarebbe voluta godere la sua maternità ma ora è pronta a tornare a lavoro e lo farà in occasione di uno dei più spettacolari show americani.