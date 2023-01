“Tre di troppo” al cinema e Fabio De luigi presenta il film ai suoi fans

Capodanno con l'attore Fabio De Luigi a Riccione: nel giorno di uscita in Italia, del film "Tre di Troppo" De Luigi è arrivato al Cinepalace di Riccione dove l'attendevano 500 fans tra cui molti marchigiani.

Fabio De Luigi al Cinepalas per il nuovo film “Tre di troppo”

Una folla che ha occupato ben tre sale del cinema: molto soddisfatto Massimiliano Giometti che lo aveva invitato, assieme alla protagonista Virginia Raffaele che però non è potuta essere presente in quanto impegnata in teatro a Bologna. Fabio De Luigi, insieme alla produzione ha voluto salutare tutti gli spettatori nelle tre sale prima di andare a presentare il suo film anche al Multiplex Le Befane di Rimini. E pure lì è stato un successo.