«Dopo le location marittime del mio festival “Porto Rubino”, avevo voglia di fare un viaggio diverso dal solito, di sprigionare energie nuove». Lo ha confessato il cantautore Renzo Rubino a proposito della sua nuova scommessa artistica “Porto il Natale” che lo vedrà impegnato in giro per l’Italia durante le festività. L’appuntamento nelle Marche è a Porto Sant’Elpidio, il 3 gennaio. «Il tour nasce dalla volontà di riportare la musica a una dimensione più vicina alle persone – ha osservato – Ecco perché ho deciso di passare un po’ di tempo a casa di chiunque avesse un pianoforte in salotto». La prescelta di Porto Sant’Elpidio, come si evince dal programma, è Letizia.

Se in questi anni Rubino ci ha abituati ad emozionanti performance nelle suggestive location marittime del suo festival “Porto Rubino”, con “Porto il Natale” il cantautore sovverte le regole, realizzando ancora una volta un progetto innovativo e unico nel suo genere: palcoscenici di questa nuova avventura musicale saranno i salotti e i luoghi del cuore di quanti seguono con affetto Renzo e hanno deciso di mettere a disposizione uno spazio intimo ed esclusivo, diventando a tutti gli effetti dei piccoli promoter di uno spettacolo senza precedenti. Alcune location sono particolari come la casa di riposo “L’Ulivo” di Taranto e la Casa Circondariale di Brindisi, che ospiteranno Renzo e la sua tastiera per allietare coloro che per, differenti motivi, non possono condividere coi propri cari la gioia del Natale.



L’ospitata



«Mia nonna si chiama Mimma e mi sembrava carino suonare nel salotto dove ho imparato a fare questo lavoro – ha sottolineato il cantautore – Da Letizia a Porto Sant’Elpidio non la conosco ma mi dicono sia una location molto bella, così come in Cascina a Parma: sono tutte persone che hanno accolto il mio invito»