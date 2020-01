Caterina Balivo, Renato Balestra contro Chiara Ferragni a Vieni da me: «L'eleganza è un'altra cosa...»

LEGGI ANCHE:

Ultimo aggiornamento: 18:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Renato Balestra a, da: «? L'eleganza è un'altra cosa...». Oggi, lo stilista veneto è stato ospite nel salotto di Rai1 dove si è raccontato a cuore aperto, tra carriera e vita privata.ha anche raccontato un episodio molto doloroso della sua vita.Ecco la sua testimonianza: «Nessuno sa cosa sia successo, qualcuno ha detto che il conducente stava guardando il telefonino. Io ero all'interno della striscia bianca, non era colpa mia.Per fortuna tutto è andato per il meglio, sono qui a raccontarvi la mia storia».Renato Balestra parla anche di Chiara Ferragni: «L'eleganza non è solo questione di stile e di come ci si veste. È anche come ci si comporta, come si parla, come si vive».Lo stilista conclude parlando dei suoi esordi: «Corteggiavo una ragazza che aveva comprato una stoffa azzurra a puntini blu scuri.».