Red Canzian: «Quando mia figlia aveva 14 anni l'ho protetta dagli uomini adulti»

a "racconta la sua carriera, ma soprattutto i progetti futuri e il rapporto con la figlia e la sua famiglia allargata. Un aneddoto in particolare cattura l'attenzione della conduttricee del pubblico. È la figlia Chiara a raccontarlo per prima: «Quando avevo 14 anni ero come adesso e gli uomini mi si avvicinavano. Mio padre era gelosissimo, ma aveva ragione. Io all'epoca mi sentivo più grande e non lo capivo».«Io me la sono solo presa con chi si comportava con lei come se fosse adulta, ma aveva solo 14 anni. Ho difeso lei», spiega l'ex membro dei«Poi - continua - scottato da quella esperienza non ha dato vita facile ai miei fidanzatini, fino a quando non è arrivato quello giusto».In studio anche il fidanzato della figlia,e Jallieva di Canzian nel talent di Rai Uno "Ora o mai più". La presenza della cantante offre l'occasione per cantare uno dei successi dei Pooh "La donna del mio amico". Il testo ricorda l'esperienza vissuta proprio da Canzian, che si è innamorato e ha sposato l'ex del suo amico. «Eravamo due coppie di amici, ma io e mia moglie Bea ci siamo innamorati. Oggi abbiamo una famiglia allargata perché ci siamo mossi tutti con coscienza»