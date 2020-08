L'infinito di Leopardi incontra Hoelderlin sulle note del maestro Simonetti: la prima a Recanati

RECANATI - Questa sera alle 21.15 a Recanati, prima esecuzione assoluta, organizzata dall’Associazione Controvento in collaborazione con l’associazione Beniamino Gigli, di Heimat un ciclo di cinque lieder su testi di Hoelderlin e L’Infinito, un ciclo di tre lieder su testi di Leopardi, composti dal marchigiano M° Matteo Simonetti.

"Nel 2020 ricorrono - si legge in una nota - i 250 anni dalla nascita di Friedrich Hoelderlin e la Germania sta preparando grandi eventi e importanti celebrazioni in onore di questo suo illustre poeta. Il Maestro Matteo Simonetti, compositore, pianista e scrittore, ha composto, per pianoforte e voce, un ciclo di cinque lieder su testi di Hoelderlin - liberamente riadattati – e li ha affiancati ad un ciclo di tre lieder su testi di Leopardi, anche’essi riadattati, per mostrare, anzi, per far ascoltare, l’affinità tra i due grandi poeti.

Gli otto lieder saranno proposti in prima esecuzione assoluta, organizzata dall’Associazione Controvento in collaborazione con l’associazione Beniamino Gigli, proprio a Recanati venerdì 14 agosto alle ore 21.15. Una data scelta non a caso, alla vigilia della Festività dell’Assunta, a conclusione della stagione estiva, unico appuntamento culturale della nostra associazione in questo periodo così particolare. L’iniziativa ha il patrocinio della Regione Marche. Ad interpretare i lieder del M° Simonetti saranno tutti artisti marchigiani: il baritono Davide Bartolucci, il Basso Andrea Silvestrelli, accompagnati al pianoforte dallo stesso compositore.

L’iniziativa è stata già accolta con favore dalla contessa Olimpia Leopardi e dal Presidente del Centro Studi Leopardiani Fabio Corvatta che non potranno essere presenti per impegni legati alle vacanze estive ma che ci hanno indirizzato dei messaggi di vicinanza e di auguri".



