RECANATI - Saranno i Quintorigo con Gino Castaldo ad aprire domani, venerdì 14 luglio, alle ore 21, all’Orto sul Colle dell’Infinito di Recanati, Lunaria, la rassegna musicale estiva ideata e curata da Musicultura e sostenuta dal Comune.



L’esibizione



La band e il giornalista-conduttore proporranno uno spettacolo dal titolo “Mingus, la storia di un mito”. «La nostra è una vera passione – racconta il sassofonista Valentino Bianchi – di lunga data. Anni fa abbiamo realizzato una prima monografia. Poi lo scorso anno, in occasione del centenario della nascita di Mingus, abbiamo voluto rispolverare quelle pagine che erano rimaste indietro, forse meno conosciute, ma importanti per lui. Abbiamo dato voce al suo lato più blues, con brani forse meno celebrativi, ma ugualmente caratterizzanti quello che per noi è stato un vero gigante capace di dare la sua impronta nel periodo di origine del gospel, spiritual blues».

Amano l’arte di Charles Mingus e Bianchi aggiunge che «Mingus fu in grado di mettere in relazione passato e presente, con una finestra sul futuro, e questo ha fatto di lui anche un’icona filosofica. Agli occhi della gente è rimasto un artista coerente con i propri principi, che ha anche pagato alcune scelte controtendenza. Aspetti che a noi piacciono, perché lui era un grande artista, famoso, che metteva l’arte al servizio dei propri ideali. Un aspetto molto attuale, questo, guardando alle guerre di oggi». Musica, brani, con il coinvolgimento di Castaldo. E Bianchi spiega che l’hanno coinvolto «durante la registrazione del primo disco, lui è un personaggio noto, conosciuto, divulgatore, che aveva incontrato Mingus, intervistandolo all’Umbria Jazz. È un valore aggiunto per noi, racconta suoi episodi legati anche alla vita di Mingus».



Il background



I Quintorigo faranno quindi una rilettura in chiave moderna delle pagine musicali di Mingus, alla quale sono arrivati anche perché la band ha, spiega Bianchi, «un background di diversi stili e generi. La nostra è una formazione accademica, abbiamo studiato le basi, poi fuggendo (quasi) subito dalla logica accademica, abbiamo unito gli strumenti cameristici con un po’ di elettronica e altro». I Quintorigo tra loro condividono i propri gusti, ciascuno con le proprie sfumature e caratteristiche, ma quello che più li unisce è il jazz. «Abbiamo – puntualizza Bianchi – riarrangiato anche altre cose, abbiamo realizzato composizioni nostre, brani, siamo stati anche a Sanremo. Quello che personalmente preferisco è il jazz anni ‘50-70, il primo vinile che comprai». Formazione musicale ed esperienza forte quella di Bianchi e compagni. E se gli chiedete come vede la scena musicale italiana, vi risponderà: «Come un 50enne che oggi vede la musica d’autore quasi stereotipata, ripetitiva. La musica conta sempre meno, si pensa solo alla visibilità, a una ricerca disperata del look. Invece ci dovrebbe essere più qualità».



Quanto al lavoro i Quintorigo stanno preparando alcune novità. «Ci sono – chiude Bianchi – abbiamo alcune idee ancora allo stato embrionale. Le stiamo sviluppando, sarà un lavoro più spostato sul rock e l’elettrico, ma vedrà la luce l’anno prossimo».