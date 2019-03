Elio Germano mattatore con “La mia battaglia” sul palco del Teatro Persiani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RECANATI - Attore “di casa” a Recanati dopo le riprese dell’amato film “Il Giovane Favoloso”, torna in città Elio Germano dove oggi al Teatro Persiani, alle 21 (già sold out) presenta “La mia battaglia”. Elio Germano, grande protagonista del cinema italiano, già premiato al Festival di Cannes e più volte insignito del David di Donatello, si cimenta con un avvolgente e inquietante monologo che è un’allucinata e feroce narrazione: per lui, che non ha mai fatto mistero del suo impegno politico e sociale e ha inteso il suo essere attore anche come forma di militanza, scegliere un testo significa anche sollecitare riflessioni individuali e collettive. Affiancato nella scrittura da Chiara Lagani – fondatrice e anima del gruppo Fanny&Alexander – Germano si muove sul filo di una spirale che trascina lo spettatore in un mondo distopico e sulfureo, fino ai margini estremi di una denuncia aspra, mistificazione grottesca di una storia forse non così lontana dalla realtà. Un attore, o forse un comico, ipnotizzatore non dichiarato, durante uno spettacolo di intrattenimento, manipola gli spettatori in un crescendo di autocompiacimento, anche verbale, fino a giungere, al termine del suo show, a una drammatica imprevedibile svolta.