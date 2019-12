​“Eureka” per festeggiare i 25 anni di Kataklò Athletic Dance Theatre

RECANATI - “Eureka” giovedì alle ore 21,30 al Teatro Persiani di Recanati. Per festeggiare i 25 anni dalla fondazione della compagnia italiana Kataklò Athletic Dance Theatre, la coreografa e direttrice artistica Giulia Staccioli offre al pubblico italiano un esclusivo riallestimento di Eureka. Lo spettacolo ha già debuttato in Italia nel 2016 ma è stato arricchito e rivisto nelle scelte coreografiche e musicali. In Eureka resta ben riconoscibile il carattere della compagnia, ciò che ha reso Kataklò la compagnia di Athletic Dance Theatre italiana più amata : l’universalità del linguaggio, capace di fondere corpi, luci, ombre e suoni in una scena tanto curata ed evocativa quanto essenziale e coinvolgente. Biglietti: 0712072439. © RIPRODUZIONE RISERVATA