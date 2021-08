Rebecca De Pasquale, lutto per l'ex del Gf: «​Ti ho amato dal primo giorno che mi hai messa al mondo»

Lutto per Rebecca De Pasquale. L'ex concorrente del Grande Fratello 14 ha perso la madre. Con un messaggio pubblicato sui suoi profili social ha dato il triste annuncio, spiegando che la donna è deceduta all'improvviso, a causa di un'ulcera. Il messaggio di Rebecca è commovente.

"Ti ho amato dal primo giorno che mi hai messa al mondo, e ora piango, a nello stesso tempo mi farò forza e mi ricorderò sempre le tue parole", scrive l'ex gieffina, "riguardati non farmi stare col pensiero, mamma bella Bettina guardami da lassù, dammi forza ora di essere forte e di dare forza. Una brutta ulcera allo stomaco ti ha portata via come fulmine. Perdona i miei capricci ti sognerò vero?". Solo un mese fa, la De Pasquale pubblicava una foto dolcissima dei suoi genitori, che definiva "i miei amori".

