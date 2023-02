È morta Raquel Welch, l'attrice icona del cinema aveva 82 anni

È morta Raquel Welch, celebre attrice americana e sex symbol del cinema anni '60 e '70. Aveva 82 anni. È scomparsa la mattina del 15 febbraio dopo una breve malattia. A riportarlo è il sito "TMZ", che cita una fonte vicina alla famiglia.

Chi era Raquel Welch

È nata a Chicago il 5 settembre del 1940. Il successo iniziale ottenuto grazie alla sua bellezza sconfinata, che l'hanno resa un'icona sexy. Più tardi si è fatta apprezzare anche in ruoli più impegnati, tanto da guadagnarsi due nomination ai Golden Globe, vincendolo nel 1975 come migliore attrice ne I tre moschettieri.

Nel 1995 stata eletta dalla rivista Empire una delle "100 star più sexy nella storia del cinema". È classificata al terzo posto nelle "100 star più sexy del 20° secolo" per Playboy. Nella sua vita è stata sposata 4 volte. Il primo marito, James Welch, è quello da cui ha preso il cognome che le è rimasto per tutta la carriera. Ha avuto due figli, Tahnee e Damon Welch. Nel 2017 la sua ultima comparsa al cinema, con una parte nel film "How to be a Latin Lover" di Ken Marino.