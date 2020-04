Fuori Tutti Marche, primo duetto con Gualazzi e Lee

ANCONA - Uno straordinario e inedito duo. Per la prima volta insieme Raphael Gualazzi e Matthew Lee, i due pianisti-cantanti della provincia di Pesaro e Urbino - una delle più colpite dal Coronavirus - che, in collegamento uno da Verona l’altro da Milano, interpretano I Been Dealin' with the Devil indimenticato brano di Sonny Boy.



E’ una delle chicche contenute nella prima puntata di Fuori Tutti, Artisti marchigiani in rete per r(E)sistere, il format ideato da Cna Cinema e Audiovisivo Marche da oggi visibile in rete; un palcoscenico virtuale aperto a tutti gli artisti marchigiani costretti - come tutti in questo momento di emergenza sanitaria - a rimanere in casa e dunque ad esprimere in forme inconsuete la propria creatività. Artisti che hanno subito aderito all’appello lanciato dalla Cna: chi proponendo video originali, chi offrendo opere inedite; altri ancora riproponendo progetti della propria carriera artistica. Cinema anzitutto ma anche Musica, Teatro, Danza, Arti figurative, Performance artistiche: insomma tutto quanto fa spettacolo.



Nella prima puntata - tutta dedicata alla musica - ci saranno anche le note de gli Shampisti, la band di Pergola (Pesaro e Urbino), ormai conosciuta in tutta Italia grazie ai primi due singoli finiti anche sugli schermi degli aeroporti e metropolitane della penisola. In Fuori Tutti sarà trasmesso il video del brano Anestesia i cui proventi saranno destinati all’ospedale di Pergola per la gestione dell’emergenza Coronavirus. Protagonista del videoclip, realizzato da Federico Fringuelli e Gianluca Gasparini di Stop2, una presenza prestigiosa: quella di Walter Valentini, il novantaduenne pittore, scultore, incisore pergolese di fama internazionale.



In scaletta anche il video Ballare Ballare del cantautore fanese Stefano Fucili. Una canzone che il compositore e collaboratore di Lucio Dalla ha definito “un inno alla voglia di liberazione…dei sensi, del movimento, dell'amore”.



Ci sono anche i Cheap Wine, la band pesarese con ben 13 album alle spalle e centinaia di concerti in Italia e all’estero spesso recensita sulle riviste musicali specializzate sia nazionali che internazionali con il bellissimo video Full of glow, brano di apertura dell’album Dreams con i disegni dell’ex batterista della band, il fumettista Francesco Zanotti.



Poi in programma anche il primo singolo e videoclip di MarCobalto, il cantautore emergente di Camerano in provincia di Ancona e studente al Cpm Music Institute di Milano, con il suo primo singolo Tutti han bisogno di me.

Il format, della durata di 15 minuti (sono già pronte 12 puntate), comprende: cortometraggi, backstage, trailer, video, tutorial, performance e sarà visibile sull’apposito canale YouTube di Cna Cinema e Audiovisivo Marche; sulla pagina Facebook Cna Cinema e Audiovisivo Marche, sulle testate social e sulle principali emittenti televisive originali.



Un’operazione culturale nata spontaneamente in un momento di emergenza. “Come Cna Marche - dice il segretario regionale Otello Gregorini - rappresentiamo con orgoglio queste imprese; un settore, quello della cultura, sempre più importante per la promozione del territorio e per l’economia regionale. Tante imprese del cinema, della musica, dello spettacolo e dell’arte che si trovano, come tante altre, bloccate nella loro attività in questo momento di grande difficoltà, ma la cui voce non si spegne, tanto meno ora”.

Fuori Tutti è un titolo che può sembrare un atto di disobbedienza civile all’ormai famoso Io Resto a Casa.



“In realtà Fuori tutti - conclude Henry Secchiaroli, coordinatore di Cna Cinema e Audiovisivo delle Marche - è la nuova piattaforma che darà modo a tutti gli artisti marchigiani di portare il loro talento e la propria creatività in rete. Mentre i cinema restano desolatamente chiusi, i teatri sbarrati, i palcoscenici live senza artisti e pubblico, rimane la rete a poter cercare di mantenere viva l’anima ed i pensieri della gente”.

L’iniziativa, non a scopo di lucro, è completamente gratuita e richiede una semplice liberatoria da parte degli artisti che possono inviare video e/o contributi alla mail: cnacinemamarche@gmail.com

Prima puntata visibile https://www.youtube.com/watch?v=yUrkQgA3_VA . © RIPRODUZIONE RISERVATA