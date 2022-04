“Rainbow for Peace”, i personaggi della cartoon factory sul palco per Medici Senza Frontiere. Straffi: «È il momento di testimoniare la pace»

ANCONA - Le fatine Winx, Pinocchio, i 44 gatti, Summer & Todd e i simpatici animaletti giramondo di My Passport Friends. Ci saranno tutti, ma proprio tutti, i personaggi della scuderia Rainbow nel nuovissimo spettacolo dal vivo ideato dalla cartoon factory di Iginio Straffi per raccogliere fondi a sostegno della pace e della solidarietà. L’incasso di “Rainbow for Peace”, che andrà in scena sabato 30 aprile, alle 17.30, sul palco del Teatro delle Muse, sarà infatti interamente devoluto a Medici Senza Frontiere, organizzazione internazionale che dal 1971 ha portato soccorso medico umanitario in oltre 80 paesi del mondo e che ora è impegnata a Kiev e in altre nove città dell’Ucraina.



La missione

«Da sempre Rainbow cerca di coniugare il divertimento con messaggi positivi che possano far crescere le nuove generazioni nel rispetto dei valori fondamentali delle società civili – ha sottolineato Iginio Straffi alla presentazione -. Valori importanti come la solidarietà e l’altruismo che però non raccontiamo soltanto nei nostri cartoni animati, ma cerchiamo di mettere concretamente in pratica attraverso una serie di progetti sociali ogni volta che si presenta l’occasione». E questa è un’occasione di quelle importanti. «Mai avremmo potuto immaginare che i nostri figli, dopo la pandemia, avrebbero dovuto affrontare le conseguenze di una guerra che si sta combattendo in Europa. Questo è il momento di testimoniare insieme una volontà di pace, ma anche di vicinanza per chi soffre».



I valori condivisi

A cercare di riportare il sorriso sul viso dei bambini turbati dalle immagini di guerra ci saranno innanzitutto Bloom, Stella, Flora, Tecna, Musa e Aisha, portatrici di valori come l’impegno, il coraggio, l’amicizia e la generosità. E poi i Buffycats, che accoglieranno i piccoli fan invitandoli a cantare e ballare al ritmo delle canzoni della serie intonate dal Coro dell’Antoniano di Bologna. Senza contare il nuovo Pinocchio di Straffi, capace di ricreare il classico nel mondo contemporaneo, intrecciando avventura, comicità, divertimento ed educazione. E neppure mancherà l’energia di Summer & Tod, serie pensata per avvicinare i più piccoli al mondo della natura e al rispetto dell’ambiente. Sorpresa finale con gli animaletti di My Passport Friends. L’iniziativa è stata realizzata con il patrocinio del Comune di Ancona e la collaborazione di Marche Teatro. «Felici di ospitare un evento che, non rinunciando a trasmettere ai nostri bambini un momento di serenità, contribuisce al sostegno di quelli che vivono il dramma della guerra» il commento del sindaco Valeria Mancinelli. I biglietti sono disponibili online su www.vivaticket.com e presso la biglietteria del Teatro delle Muse. All’interno del teatro sarà anche possibile acquistare prodotti del biscottificio Frolla e della fabbrica di matite Perpetua il cui ricavato andrà anch’esso a Medici Senza Frontiere. L’organizzazione è presente in Ucraina dal 31 marzo e da allora è riuscita ad evacuare 114 pazienti e a far arrivare nel paese oltre 200 mila tonnellate di medicine e attrezzature mediche.

