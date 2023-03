Rai, ecco i palinsesti dell'estate: tutti i nuovi programmi. Da Alberto Angela a Diaco e Insinna

Monica Setta, Laura Tecce, Flora Canto, Vira Carbone e Donatella Bianchi sono le donne protagoniste dei palinsesti estivi della Rai. Nel mese di giugno confermati "Linea Blu" con Donatella Bianchi (che torna in Rai dopo l'esperienza elettorale) e Fabio Gallo, "Buongiorno Benessere" con Vira Carbone. Nuovo format invece per Pierluigi Diaco con "L'Altro Costanzo" in seconda serata su Rai1, nel quale Diaco non condurrà né si sentirà in voce, ma monterà le immagini del primo Costanzo in Rai.



Sempre in seconda serata ma su Rai2 Laura Tecce condurrà 10 puntate di "Underdog" (che segue le 11 conduzioni di "Onorevoli Confessioni"), mentre Monica Setta sarà alla guida in terza serata del confermato "Generazione Z" (altre 15 puntate che seguono le 22 di questa stagione) e del nuovo format "Storie di donne al bivio" (8 puntate).



Nel daytime spazio a "Matrimonio a sorpresa" (non si è deciso ancora il conduttore) e "Fatto da mamma e papà" con Flora Canto in conduzione. Nell'Access Prime Time Alberto Angela condurrà "Ulisse Scienza" e Flavio Insinna "TecheTecheTè".