Mara Venier torna a Domenica In, Antonella Clerici conduce "Portobello"

Rai1 punta tutto sui suoi programmi storici di intrattenimento e sulla fiction, ma accelera sulla strada dei grandi eventi culturali e rafforza la sua offerta calcistica. Rivisto il day time, con il ritorno di Mara Venier a Domenica In. In attesa di Sanremo, dal 5 al 9 febbraio, che vedrà ancora una volta come direttore artistico e conduttore Claudio Baglioni (affiancato da uno o più personaggi del mondo dello spettacolo, che potranno cambiare in ciascuna serata), il cantante celebrerà i 50 anni di carriera all'Arena di Verona con Al centro, evento trasmesso il 15 settembre su Rai1. Il 9 settembre sarà trasmesso, invece, lo spettacolo dedicato all'opera che Andrea Bocelli terrà sempre all'Arena di Verona. In quella occasione, insieme a tanti ospiti italiani e internazionali, Bocelli canterà anche in anteprima alcuni dei brani del nuovo album «Sì», in uscita il 26 ottobre.





Torna anche Roberto Bolle con un evento nella serata del primo giorno del prossimo anno. Tra le novità, arrivano il nuovo «Ulisse» di Alberto Angela, che passa in pianta stabile sulla rete ammiraglia, e un successo del passato come «Portobello» con la conduzione di Antonella Clerici, che lascia «La prova del cuoco» a Elisa Isoardi.

Lo sport si impreziosisce con l'acquisto dei diritti della Champions League, con una gara al mercoledì che sarà preceduta e seguita da un programma ancora da definire nei dettagli. La Champions si unisce all'offerta in esclusiva della Tim Cup e della Nazionale di calcio. Per la fiction titoli attesi come «I Medici 2», «L'amica geniale», «Il nome della rosa». Completano la proposta le nuove stagioni di serie di grande successo come «Non dirlo al mio capo 2» e «I bastardi di Pizzofalcone». Sul versante dell'intrattenimento, conferme per «Tale e quale show» e «Che tempo che fa».

Anche il day time si presenta con un impianto di palinsesto rinnovato. Il mattino si semplifica e si concentra su tre produzioni di successo: «Uno Mattina», «Storie Italiane» e «La prova del cuoco» con l'arrivo alla conduzione di Elisa Isoardi mentre Caterina Balivo apre il pomeriggio con «Vieni da me», adattamento italiano di uno dei più grandi successi Usa degli ultimi anni «The Ellen degeneres show».





A seguire approda in versione daily la serie «Il paradiso delle signore» che accompagna il pubblico a «La vita in diretta» dove, accanto a Francesca Fialdini, arriva Tiberio Timperi. Novità in conduzione anche nel preserale con «L'Eredità» che vede il ritorno di Flavio Insinna. Cambiamenti rilevanti coinvolgono anche il weekend: a distanza di oltre 4 anni torna in Rai Mara Venier, alla guida di «Domenica In», per una edizione rinnovata nella formula e nei contenuti. Nella seconda parte del pomeriggio del weekend due format originali: «Italia sì» al sabato con Marco Liorni e «La prima volta» alla domenica con Cristina Parodi. Novità anche al mattino dove Luca Rosini affiancherà Ingrid Muccitelli alla conduzione di Uno Mattina in famiglia. Nelle seconde serate tornano «Che fuori tempo che fa» e «Porta a porta» di Bruno Vespa. Proseguono gli approfondimenti di «Speciale Tg1» e «TV7» ed i nuovi appuntamenti di «Petrolio» di Duilio Giammaria.

