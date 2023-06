Conduzioni Rai, Maggioni in pole per sostituire la Annunziata: Manuela Moreno a Filo Rosso. E Myrta Merlino?

Entra nel vivo la corsa alle conduzioni in Rai, Mediaset e La7. Alcune nomine sono già ufficiali, su altre si continua a lavorare. Sono sicure le due conduzioni estive di altrettanti programmi dell’approfondimento. Manuela Moreno condurrà la versione estiva di Filo Rosso, il martedì in prima serata su Rai3, subentrando a Giorgio Zanchini che va in ferie. Il programma occuperà per i mesi estivi la fascia di Cartabianca. Ad Agorà Estate invece arriva in conduzione Lorenzo Lo Basso, già inviato dello stesso programma mattutino di Rai3 e giornalista di RaiNews.

Conduzioni Rai, tutte le novità

Per prendere il posto di Lucia Annunziata a In Mezz’Ora c’è Monica Maggioni in pole position. L’ex direttrice del Tg1 dovrebbe riportare l’intervista nella mezz’ora che dà il titolo alla trasmissione senza dilungarsi troppo come invece faceva l’Annunziata.

Su Luisella Costamagna non è stato ancora sciolto il nodo. Avrà sicuramente una conduzione ma non si sa se di intrattenimento o di approfondimento come vorrebbero i Cinquestelle.

Più complicato il percorso per Myrta Merlino, rappresentata da Lucio Presta che per lei sta bussando sia alla porta di Mediaset sia al portone di Viale Mazzini in Rai ma al momento senza essere riuscito a strappare un contratto. Probabile che la Merlino resti a La7, non più nella fascia al mattino ma in prima serata il mercoledì nello spazio che è stato di Massimo Giletti. A Retequattro Nicola Porro, oltre a Quarta Repubblica, avrà la conduzione della striscia quotidiana Stasera Italia al posto di Barbara Palombelli che ha scelto di dedicarsi a Forum su Canale5 e Lo sportello di Forum su Rete4.