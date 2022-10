L'Eredità senza Carlo Conti, la rinuncia per amore: ecco la verità

Carlo Conti ha condotto L'Eredità per tanti anni e tante puntate. Ben 2154. Poi, però, dal 2018 ha voluto lasciare la conduzione del programma di Rai 1 e al suo posto è subentrato Flavio Insinna. Una rinuncia che ha fatto tanto parlare all'epoca e che, adesso, lo stesso conduttore ha voluto spiegare facendo chiarezza.

La motivazione vera

Carlo Conti, oltre a essere un bravo conduttore, si dimostra essere anche un padre amorevole. Ed è proprio per questa ragione che decise di abbandonare la conduzione de L'Eredità. A svelarlo è proprio lui in un'intervista al settimanale Nuovo, svelando che la ragione del suo forfait è proprio suo figlio. «Ho fatto una scelta di vita lasciando Roma e l’impegno con il quiz L’Eredità per trasferirmi a Firenze e poter crescere mio figlio…», racconta.

La sua scelta

Carlo Conti è convinto della scelta fatta e, se tornasse indietro, la rifarebbe. Come papà ha insegnato tante cose al suo piccolo Matteo e il figlio ha restituito il «favore» insegnando al papà come usare il cellulare, mostrandogli delle funzioni che il conduttore nemmeno sapeva esistessero. Lo stupore di Conti è stato grande, ma del resto si sa quanto i bambini di oggi conoscano la tecnologia e se ne intendano di smartphone. Poi, però, rivela anche le sue paure.

Le paure di Carlo Conti

«Pur essendo un padre felice, non sono molto tranquillo per il futuro. Mio figlio vive in una realtà assai diversa da quella di 50 anni fa. La vita è diventata più difficile e proprio per questo un genitore deve occuparsi dei figli e della loro educazione, compito che non dovrebbe mai demandare alla scuola o alla televisione», spiega il conduttore di Tale e quale Show.